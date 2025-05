Dove passa domani il Giro d’Italia tappa Verrès-Sestrière Via Lattea | Comuni Province e Regioni attraversate

Domani, il Giro d'Italia infiamma le strade tra Valle d'Aosta e Piemonte con la ventesima tappa, da Verrès a Sestrière. Un percorso di 205 km che non solo mette alla prova i ciclisti, ma celebra anche la bellezza delle nostre montagne. In un momento in cui il turismo sportivo è in forte crescita, seguire questa tappa rappresenta un'opportunità unica per scoprire il nostro territorio. Chi sarà il campione di giornata? Non perdetevi la corsa!

Andrà in scena tra Valle d'Aosta e Piemonte la ventesima frazione dell' edizione numero 108 del Giro d'Italia di ciclismo su strada, in programma nella giornata di domani, sabato 31 maggio 2025: partenza da Verrès ed arrivo a Sestrière (Via Lattea) dopo 205 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 10.45, mentre la partenza reale avverrà alle ore 10.50, infine l'arrivo è calcolato tra le 15.55 e le 16.34: di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d'Italia 2025. Giro d'Italia 2025: tutte le Province e le Regioni attraversate tappa per tappa CRONOTABELLA 20A TAPPA 31 MAGGIO GIRO D'ITALIA 2025.

Il Giro d’Italia 2025 si appresta a vivere una nuova emozionante tappa, quella da Potenza a Napoli. Con un percorso di 227 chilometri, i corridori affronteranno sfide altimetriche significative, pronte a influenzare la classifica generale.

