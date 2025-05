Dov' è mamma? Ha tanto male? | il dramma della figlia di 22 anni con sindrome di Down ha visto il papà uccidere Fernanda Di Nuzzo

Un dramma familiare che scuote profondamente e ci obbliga a riflettere sul supporto delle persone con disabilità. La storia di Fernanda Di Nuzzo, tragicamente scomparsa, mette in luce la fragilità dei legami e l’importanza della comunità. La domanda della giovane figlia, «Dov'è mamma?», risuona come un eco straziante, invitandoci a considerare quanto sia vitale garantire sicurezza e amore a chi affronta già sfide enormi nella vita quotidiana.

«Dov?è mamma? Quando la vedo? Sta soffrendo?». Sono le domande strazianti che la 22enne, affetta da sindrome di Down, continua a fare. Non sa ancora che la madre, Fernanda Di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Dov'è mamma? Ha tanto male?»: il dramma della figlia di 22 anni con sindrome di Down ha visto il papà uccidere Fernanda Di Nuzzo

