Karim Benzema continua a riscrivere la storia con la sua nuova avventura all'Al-Ittihad. Dopo aver conquistato il campionato, ora celebra anche la vittoria nella King's Cup, sigillata da una doppietta spettacolare. Questo successo non è solo un trionfo sportivo, ma segna l'ingresso di leggende del calcio in nuove realtà calcistiche, contribuendo a un trend globale che sta rivoluzionando il panorama del calcio. Chi sarà il prossimo a seguire le sue orme?

L'Al-Ittihad è campione d'Arabia Saudita: il trionfo di Benzema e Kanté

L'Al-Ittihad celebra il suo decimo titolo di campione d'Arabia Saudita, interrompendo un’attesa di due anni.

