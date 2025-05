Dote scuola Campania per alunni con disabilità visiva | domande entro il 15 ottobre

È tempo di dare voce alla inclusione! Fino al 15 ottobre, le famiglie degli alunni con disabilità visiva in Campania possono presentare domanda per la Dote Scuola, un passo fondamentale verso un'istruzione accessibile. Questo provvedimento non solo sostiene gli studenti, ma rappresenta anche un trend crescente verso l'uguaglianza nelle opportunità educative. Non perdere l'occasione di costruire un futuro luminoso per i nostri ragazzi!

Con Decreto Dirigenziale n. 935 del 29 maggio 2025 è stato approvato l’avviso pubblico che regola le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione della Dote Scuola rivolta agli alunni con disabilità visiva iscritti in istituzioni scolastiche della regione Campania. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Dote Scuola Campania Alunni Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Braille, dote scuola per gli alunni con disabilità visiva

Segnala regione.campania.it: dovrà essere poi inviata alla Regione Campania affinchè una apposita commissione verifichi se sono rispettati tutti i requisiti per la concessione della dote scuola. L’eventuale concessione sarà ...

Dote scuola: Francesco Iovino propone un buono per il diritto allo studio

msn.com scrive: Con la proposta alla Commissione Cultura del Consiglio Regionale, Iovino chiede che anche la Campania istituzionalizzi il bando Dote Scuola, per «tutelare la formazione culturale e sostenere i ...

Scuola, in Campania 200mila studenti senza mensa, è la seconda peggiore d’Italia: i dati Svimez

Come scrive fanpage.it: In Campania oltre 200mila studenti non hanno la mensa a scuola, ben l'86,84% su 232mila alunni totali. È la seconda regione peggiore d'Italia per questa situazione, dopo la Sicilia all'87,82% ...