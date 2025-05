Doppio stop per la funicolare centrale di Napoli | nuovo guasto in serata

Ancora disagi per i napoletani: la funicolare centrale si ferma nuovamente, creando non poca frustrazione tra i pendolari. Questo secondo stop in giornata evidenzia un problema ricorrente nel trasporto pubblico della città , sottolineando l’urgenza di investimenti in infrastrutture. In un'era in cui la mobilità sostenibile è più che mai al centro del dibattito, è fondamentale ripristinare un servizio efficiente per la comunità .

Ferma in serata la funicolare centrale: la corsa diretta si è interrotta alle 19:35 circa, i passeggeri fatti scendere. È la seconda interruzione della giornata: era rimasta ferma tra le 15.10 e le 16. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Doppio stop per la funicolare centrale di Napoli: nuovo guasto in serata

Chiusa la Funicolare Centrale di Napoli: “Problema tecnico, scusate il disagio”

La Funicolare Centrale di Napoli è temporaneamente chiusa a causa di un problema tecnico, causando disagi tra i pendolari tra Vomero e il Centro.

Cerca Video su questo argomento: Doppio Stop Funicolare Centrale Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Trasporti Napoli, Funicolare Centrale chiusa per due giorni: i motivi; Napoli, funicolare Centrale: un disastro! Chiusa il 27 e il 28 maggio; Napoli, riapre parco Margherita: stop lavori dopo un anno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Doppio stop per la funicolare centrale di Napoli: nuovo guasto in serata

Come scrive fanpage.it: Ferma in serata la funicolare centrale: la corsa diretta si è interrotta alle 19:35 circa, i passeggeri fatti scendere ...

Napoli, riapre in anticipo la Funicolare Centrale dopo 2 giorni: prima corsa 18,10

Come scrive fanpage.it: La Funicolare Centrale ha riaperto in anticipo oggi con la prima corsa alle 18,20. Sarà attiva fino a 00,30.

Napoli, Funicolare Centrale chiusa per due giorni: il motivo

Lo riporta webnapoli24.com: Napoli, Funicolare Centrale chiusa per due giorni: andiamo a scoprire il motivo di questo stop che creerà disagi alla circolazione ...