Dopo l’alluvione lavori alla biblioteca Trisi

La Biblioteca Trisi si prepara a rinascere dopo l'alluvione del 2023, con lavori di ripristino che richiederanno un investimento di 380mila euro. Questo progetto non solo riporterà alla vita uno spazio culturale fondamentale, ma rappresenta anche un segnale di resilienza in un'epoca in cui i cambiamenti climatici ci invitano a riflettere sul valore della cultura e della comunità. Scopri come la cultura può risollevarci!

Trasferimento in vista per la Biblioteca Trisi. A breve infatti inizieranno gli interventi di ripristino dei danni provocati dall’alluvione 2023 per un investimento pari a circa 380mila euro messi a disposizione dalla Fondazione della Cassa depositi e prestiti dalle somme provenienti dalle donazioni raccolte due anni fa dopo gli eventi climatici avversi che hanno colpito il territorio. Il servizio però non sarà sospeso se non nei pochi giorni che dal 3 al 7 giugno consentiranno al personale della biblioteca di trasferire i materiali nei nuovi spazi che saranno allestiti nel complesso del Carmine, eletti come nuova sede in sostituzione ai locali di palazzo Trisi, chiusi per circa 6 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo l’alluvione lavori alla biblioteca Trisi

Lugo: partono i lavori di ristrutturazione post alluvione alla biblioteca "Fabrizio Trisi"

A partire da giugno 2025, la biblioteca "Fabrizio Trisi" di Lugo avvia i lavori di restauro dopo l’alluvione del 2023.

