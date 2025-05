Dopo l’allarme per le cozze il Mar Mediterraneo rischia di perdere anche il riccio viola

Il Mar Mediterraneo, con la sua biodiversità unica, è nuovamente in pericolo. Dopo l'allerta per le cozze, ora anche il riccio viola, simbolo di un ecosistema marino sano, è a rischio estinzione. Un allarme che evidenzia un trend preoccupante: il cambiamento climatico e l'inquinamento stanno mettendo a dura prova le nostre acque. È fondamentale agire ora per preservare queste meraviglie marine e il loro fragile equilibrio!

LECCE – Nelle scorse settimane, vi avevamo riportato le riflessioni di uno scienziato sul pericolo di estinzione delle cozze. Nelle ultime ore, è stato inoltre pubblicato, su Nature – Scientific reports, uno studio internazionale che documenta il crollo delle popolazioni di Paracentrotus lividus. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Dopo l’allarme per le cozze, il Mar Mediterraneo rischia di perdere anche il riccio viola

Cerca Video su questo argomento: Dopo Allarme Cozze Mar Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

L'allarme dei miticoltori: «Dite addio alle cozze di Taranto almeno per i prossimi 10 anni». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dopo l’allarme estinzione delle cozze, il Mediterraneo rischia di perdere anche i ricci

Da lecceprima.it: Le campagne di monitoraggio condotte nell’estate del 2023 lungo le coste di Sicilia e Puglia hanno rilevato densità medie inferiori a 0,2 esemplari per metro quadrato, un valore mai registrato prima.

Cozze allevate in acque inquinate: 8 denunce a Taranto. Allarme cozze illegali

Secondo affaritaliani.it: L'operazione è scattata dopo la segnalazione di illecita coltivazione e prelievo, dal 1 seno del Mar Piccolo, di cozze adulte pronte per la commercializzazione ed il consumo, anche dopo il 31 ...

Peacelink incalza la Asl: «Le cozze sono inquinate? Dateci gli esiti delle analisi»

quotidianodipuglia.it scrive: Peacelink attacca sul fronte delle cozze ... Insomma dopo quanto avvenuto in passato, con il divieto di prelievo e movimentazione di tutti i mitili allevati nel primo seno mar Piccolo si vuole ...