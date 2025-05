Dopo la proclamazione a sindaco Silvia Salis entra a Palazzo Tursi

Silvia Salis, la prima sindaca di Genova, ha ufficialmente preso le redini della città il 30 maggio 2025. Un evento storico che segna non solo un cambiamento politico, ma anche un importante passo verso una maggiore rappresentanza femminile nelle istituzioni. Con il suo ingresso a Palazzo Tursi, apre le porte a nuove idee e prospettive. La sua leadership sarà cruciale per affrontare le sfide contemporanee, come la sostenibilità e l'innovazione urbana. Genova è pronta a riscrivere la sua storia!

Venerdì 30 maggio 2025 primo giorno di lavoro per la nuova sindaca di Genova, Silvia Salis. In mattinata, dopo la proclamazione da parte dell'ufficio elettorale centrale, avvenuta giovedì sera, alle 10 la sindaca ha fatto il suo ingresso ufficiale a Palazzo Tursi, dando così inizio al suo primo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Dopo la proclamazione a sindaco, Silvia Salis entra a Palazzo Tursi

“Amici”, è polemica dopo la proclamazione del vincitore: cosa notano tutti

La finale della ventiquattresima edizione di "Amici" è stata segnata da polemiche e reazioni contrastanti.

Cerca Video su questo argomento: Dopo Proclamazione Sindaco Silvia Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Silvia Salis è la nuova Sindaca della Città Metropolitana di Genova. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dopo la proclamazione a sindaco, Silvia Salis entra a Palazzo Tursi

Si legge su genovatoday.it: Accolta da una rappresentanza dei dipendenti comunali, ha preso possesso del suo nuovo ufficio al sesto piano ...

Salis ufficialmente sindaca di Genova, da oggi al lavoro

Scrive msn.com: Primo giorno di lavoro per la nuova sindaca di Genova Silvia Salis. Questa mattina, dopo la proclamazione da parte dell'Ufficio elettorale centrale avvenuta ieri sera, alle 10 la sindaca ha fatto il ...

Silvia Salis, primo giorno a Tursi: “Il Palazzo sarà un luogo aperto e inclusivo”

Si legge su ilsecoloxix.it: Genova – Primo giorno di lavoro a Palazzo Tursi per la nuova sindaca di Genova Silvia Salis. Questa mattina, dopo la proclamazione da parte dell'Ufficio elettorale centrale, avvenuta ieri sera, alle 1 ...