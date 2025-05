Dopo il greenwashing il green hushing | perché le aziende di moda non vogliono più parlare di sostenibilità?

Non è un segreto: il greenwashing ha messo in allerta i consumatori. Ora, però, assistiamo a un altro fenomeno inquietante: il green hushing. Le aziende di moda, spaventate dalle critiche, scelgono di silenziare i propri progressi in sostenibilità. Perché? Temono che un passo falso possa compromettere la loro reputazione. Ma questo atteggiamento non fa altro che ostacolare il cambiamento. La vera trasparenza è l’unico modo per costruire fiducia nel brand.

Si fa, ma non si dice. Il rapporto tra moda e sostenibilità sta cambiando: se conosciamo fin troppo bene il problema del greenwashing (cioé di esagerare o di inventare un impegno che non corrisponde alla realtà) ora dobbiamo fare i conti con la tendenza opposta, cioé il green hushing. Cioé con aziende che, anche nel settore della moda, decidono di non divulgare le pratiche e gli obiettivi nel campo della sostenibilità ambientale, pur mettendole in pratica. Ma perché? Dal greenwashing al green hushing. Sembra un paradosso: per anni la sostenibilità è stata un imperativo categorico della moda, almeno nelle intenzioni. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dopo il greenwashing, il green hushing: perché le aziende di moda non vogliono più parlare di sostenibilità?

