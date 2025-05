Dopo il Grande Fratello Luca Calvani sul set di Beautiful | Torno nella soap ma sarà tutta un' altra storia

Luca Calvani torna a far parlare di sé! Dopo la sua esperienza nel Grande Fratello, l'attore toscano riprende il suo posto nel mondo di Beautiful, ma con un ruolo completamente nuovo. Questo ritorno non è solo un segnale della sua versatilità artistica, ma anche un chiaro segno di come le nuove generazioni stiano ridisegnando il panorama delle soap opera. Curiosi di scoprire quale storia ci riserverà? La suspense è alle stelle!

L'attore toscano torna nella soap americana dopo oltre dieci anni, ma stavolta con un nuovo ruolo e una storyline tutta da scoprire. Luca Calvani, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello targato Alfonso Signorini, è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo, ma stavolta in una cornice decisamente internazionale. L'attore toscano ha infatti annunciato, con grande entusiasmo, il suo ritorno a Beautiful, la storica soap americana creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS. Luca Calvani fa una comunicazione a sorpresa dal cuore di Napoli L'annuncio è arrivato direttamente da lui tramite una storia Instagram girata sulla terrazza del suggestivo Grand Hotel Vesuvio di Napoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dopo il Grande Fratello, Luca Calvani sul set di Beautiful: "Torno nella soap ma sarà tutta un'altra storia"

