Il governo non frena: dopo il via libera al decreto Sicurezza, l'attenzione si sposta su premierato e giustizia. Queste riforme, attese per luglio, stanno accendendo un acceso dibattito politico. Il rischio? Che la fretta comprometta la qualità del dibattito democratico. Mentre l'Italia si prepara a un cambiamento cruciale, è fondamentale che ogni voce venga ascoltata. La giustizia non può essere affrettata, ma costruita con cura!

Dopo l'ok della Camera al decreto Sicurezza, che andrĂ convertito in legge entro il 10 giugno, il governo accelera su premierato e separazione delle carriere, che dovrebbero arrivare in Aula a luglio. Le opposizioni insorgono e accusano la maggioranza di voler comprimere i tempi parlamentari per approvare le due riforme in fretta e furia. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Dopo il dl Sicurezza il governo accelera anche su riforma della giustizia e premierato: i prossimi step

