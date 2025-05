Dopo i ricorsi al Tar Sala chiede un’altra perizia sul valore del Meazza

Il dibattito su San Siro si infiamma: dopo i ricorsi al TAR, il sindaco Sala chiede un’ulteriore perizia sul valore del Meazza. In un contesto di crescente attenzione verso il patrimonio culturale e sportivo delle città, Sala sottolinea l'affidabilità dell'Agenzia delle Entrate come valutatore. Un punto cruciale in un momento in cui la trasparenza e la valorizzazione degli stadi diventano temi caldi. Chi avrà l'ultima parola su questo simbolo milanese?

"Si parla del prezzo a cui venderemo San Siro, ma la valutazione l'abbiamo fatta fare all' Agenzia delle Entrate, quindi a un organismo dello Stato. Non so a chi meglio avremmo potuto farla fare, dovevamo chiedere alla Nasa? Oggettivamente non c'è nessuno più titolato dell'Agenzia delle Entrate". Così rispondeva il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il 24 maggio 2025, cioè solo una settimana fa, a quanti chiedevano conto della valutazione fatta dall'Agenzia dello stadio Meazza. Poco meno di 73 milioni di euro, pari a 441,43 euromq, l'equivalente di sette anni di affitti incassati oggi dal Comune.

