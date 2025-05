Dopo gli scontri dispositivo rafforzato di controllo al Palafiera anche con le porte chiuse

...la vera sfida si gioca oltre il campo. Gli scontri recenti hanno messo in evidenza un problema più ampio: l'intolleranza nel mondo dello sport. La Questura, con un dispositivo di sicurezza potenziato e porte chiuse, cerca di garantire un ambiente sereno per i veri appassionati. Sarà interessante vedere se questo approccio riuscirà a riportare il focus sulla partita piuttosto che sulle polemiche. Un cambiamento necessario per riscoprire il genuino spirito sportivo!

E' un servizio d'ordine rafforzato, nonostante le porte chiuse, quello che la Questura di Forlì ha approntato per la Gara 3 dei playoff, il match Unieuro Forlì - Rivierabanca Rimini di venerdì sera alle 20. Il Palafiera sarà ben presidiato per scoraggiare qualsiasi azione della tifoseria, ma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Dopo gli scontri, dispositivo rafforzato di controllo al Palafiera anche con le porte chiuse

