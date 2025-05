Donzelli da Del Debbio travolge la De Micheli | Ztl e attico

Durante il dibattito tra Giovanni Donzelli e Paola De Micheli, emergono tensioni che rispecchiano un clima politico sempre più acceso. Donzelli, con fermezza, sostiene che le sue proposte mirano a difendere i più deboli, mentre la De Micheli tenta di controbattere. Questo confronto non è solo una questione di parole, ma riflette l'urgente bisogno di trovare soluzioni reali per le sfide sociali odierne. Chi avrà la meglio in questo scontro di idee?

"Noi non è che ce l'abbiamo con i deboli, è l'esatto opposto: vogliamo difendere i deboli". Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, interviene in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4. E le sue parole travolgono, letteralmente, la collega Paola De Micheli del Pd costretta ad ascoltare in silenzio. "Quando manca la sicurezza, a rimetterci sono i più deboli - sottolinea Donzelli -. Perché non sono le persone che stanno nella Ztl o nell' attico a rimetterci quando manca la sicurezza, sono le persone che abitano in periferia che ci rimettono, sono i poveracci, la povera gente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donzelli da Del Debbio travolge la De Micheli: "Ztl e attico"

