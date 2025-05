donati 2 200 euro al volontariato

Un gesto di grande altruismo ha illuminato la “Camminata della solidarietà”, un evento che unisce sport e impegno sociale. Con 2.200 euro donati al volontariato, si conferma l’importanza della comunità nel sostenere chi è in difficoltà. La Caritas di Cannuzzo ha ricevuto 500 euro, un segno tangibile che la solidarietà è un valore condiviso, soprattutto in tempi di crescente bisogno. Unisciti a questa onda di positività!

Un’iniziativa di sport, amicizia e solidarietà: è la “Camminata della solidarietà”, che anche per questa edizione si è svolta interamente all’interno della del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’assegno di questa edizione dunque è stato suddiviso in questo modo: 500 euro sono andati alla associazione Caritas di Cannuzzo di Cervia (presente con Giuliano Omicini e dei volontari) - e 1.700 euro a Anffas di Cesena (per il progetto della fattoria dell’ospitalità e alla polisportiva) che è quella società che segue e accompagna i ragazzi con disabilità in giro per le tante podistiche e iniziative sportive e garantisce attività a loro destinate, presente con la loro consigliera Fabiana Pedrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it