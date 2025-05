Donald Trump e i dazi bloccati dal tribunale | per ora restano in vigore | Che cosa succede e i prossimi passi del presidente

La battaglia legale sui dazi di Donald Trump si intensifica: un tribunale di New York ha bloccato gran parte delle nuove tariffe annunciate. Ma non è finita! Con la Corte d'appello pronta a sovvertire la decisione, l'eco di questo scontro potrebbe influenzare le dinamiche commerciali globali. Rimanete sintonizzati, perché il futuro delle relazioni economiche è in gioco e le ripercussioni potrebbero essere molto più ampie.

Donald Trump aveva annunciato nuove tariffe nei mesi scorsi. Ora un tribunale di New York le ha bloccate (quasi) tutte, ma la Corte d'appello ha ribaltato la sentenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump e i dazi bloccati dal tribunale: per ora restano in vigore | Che cosa succede e i prossimi passi del presidente

Siria: Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente incontrato il leader della nuova Siria, Ahmed al-Sharaa, in Arabia Saudita.

