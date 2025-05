Donald Trump critica la sentenza sui dazi | Decisione politica e orribile

Donald Trump torna alla carica, criticando la recente sentenza sui dazi che ha scatenato un acceso dibattito politico. Definendola "orribile", l'ex presidente mette in luce l'importanza di un approvazione più snella nella gestione economica, un tema centrale in un momento in cui il mondo si confronta con sfide commerciali e politiche. Il suo richiamo a un Congresso frammentato suscita interrogativi: come influenzerà questo la prossima campagna elettorale?

Donald Trump è tornato ad attaccare in un post su Truth la sentenza della corte commerciale sui dazi bollandola come "politica" e "orribile". "L'orribile decisione stabilisce che avrei dovuto ottenere l'approvazione del Congresso per i dazi", ha attaccato Trump, aggiungendo: "In altre parole, centinaia di politici si dovrebbero riunire a Washington per settimane, o persino mesi, cercando di giungere a una conclusione su quanto addebitare agli altri Paesi che ci trattano ingiustamente". "Se questa sentenza fosse stata mantenuta - ha proseguito il tycoon - avrebbe distrutto completamente il potere presidenziale: la presidenza non sarebbe mai più stata la stessa! Con questa decisione, il nostro Paese avrebbe perso migliaia di miliardi di dollari, denaro che renderebbe l'America di nuovo grande". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump critica la sentenza sui dazi: "Decisione politica e orribile"

