Don Chino Tremaglia e l’Anmic | Bergamo si distingue in Regione

Bergamo si fa notare in Lombardia, celebrando la Rosa Camuna alla memoria di Don Chino Tremaglia, un simbolo di impegno sociale e politico. Sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma il suo lascito continua a vivere, ispirando azioni concrete per gli ultimi e i diritti degli invalidi. Un tributo che sottolinea l’importanza della comunità nel sostenere chi ha bisogno. Scopri come la sua eredità è più viva che mai!

Rosa Camuna alla memoria per il politico scomparso 25 anni fa. Massima onorificenza per il prete degli ultimi e il paladino degli invalidi.

L’Avis, Marzio Tremaglia, Giovanni Manzoni, don Chino Pezzoli e il coro Idica: la Rosa Camuna parla bergamasco

Il 29 maggio si svolgerà la tradizionale cerimonia di consegna dei “Premi Rosa Camuna”, la più alta onorificenza di Lombardia.

Secondo ecodibergamo.it: Un’edizione del premio Rosa Camuna, quella del 2025, a forti tinte bergamasche. La cerimonia tenutasi ieri pomeriggio a Palazzo Lombardia alla presenza del presidente regionale Attilio Fontana ha ...

Si legge su ecodibergamo.it: LE ONORIFICENZE. Tra i premiati il 29 maggio Giovanni Manzoni e, alla memoria, Marzio Tremaglia. Menzione al coro Idica.

Si legge su bergamonews.it: Ci sarà anche una nutrita schiera di bergamaschi il prossimo 29 maggio alla tradizionale consegna dei “Premi Rosa Camuna”, la più alta onorificenza assegnata dalla Regione Lombardia: tra le 172 candid ...