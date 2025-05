Domenica al Museo Civico di Foggia con ingresso gratuito

Domenica 1 giugno, non perdere l’occasione di visitare il Museo Civico di Foggia con ingresso gratuito! Questa iniziativa, parte del programma "Domenica al Museo", riflette un trend crescente di valorizzazione della cultura e dell'arte nel nostro paese. Approfitta di una giornata per scoprire tesori locali e stimolare la curiosità. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella storia e nell'identità culturale della tua città!

Domenica 1 giugno l'ingresso al Museo Civico di Foggia sarà gratuito. L'assessorato alla Cultura del Comune di Foggia ha infatti aderito all'iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura 'Domenica al Museo', e ogni prima domenica del mese nei più importanti contenitori culturali - musei e.

