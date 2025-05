Domani al Testori ecco Shakespeare

Domani sera al Testori, preparatevi a vivere un'esperienza unica con "Molto rumore per nulla" di Shakespeare! La commedia, che mescola abilmente risate e colpi di scena, trova nuova vita grazie alla regia di Stefano Naldi. In un'epoca in cui le dinamiche relazionali sono più complesse che mai, questa storia di inganni amorosi ci ricorda l'importanza dell'autenticità . Non perdete l’occasione di lasciarvi coinvolgere da questa brillante reinterpretazione!

Domani alle 21 il Testori ospiterà ’ Molto rumore per nulla ’, commedia teatrale scritta da William Shakespeare tra il 1598 e il 1599, ambientata a Messina, adattata e messa in scena dal regista forlivese Stefano Naldi. La piĂ©ce, brillante nella sua capacitĂ di unire l’elemento comico a quello tragico, qui rappresentato dalla finta morte di una delle protagoniste, Ero, e dal complotto ordito da Don Juan per sviare la storia dal lieto fine cui tuttavia volge, è interpretata dagli Allievi di The Theatre, la pluridecennale Scuola di Arti Sceniche e Recitazione targata Teatro Delle Forchette. Come sempre ricercato nel sottolineare con musiche le sue visioni, Naldi ha scovato per l’adattamento shakespeariano un gruppo mariachi degli anni ’60 dal mix ricercato ma vintage. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani al Testori ecco Shakespeare

Cerca Video su questo argomento: Domani Testori Shakespeare Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Domani al Testori ecco Shakespeare; Molto rumore per nulla di Shakespeare va in scena con gli allievi del laboratorio The Theatre. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Shakespeare nei saggi teatrali: domani al Testori i ’Sogni di una notte di mezza estate’

Secondo msn.com: Domani alle 18 il Teatro Testori ospiterà ’Sogni di una notte ... In questa rielaborazione il capolavoro di William Shakespeare acquisisce la forma plurale ’Sogni’ per sottolineare l ...

“Sicilian Shakespeare Festival”, a Siracusa domani in scena “La dodicesima notte”

Da siracusanews.it: Oggi “Misura per misura” a Ragusa, domani “La dodicesima notte” a Siracusa. Fine settimana all’insegna di due grandi commedie di Shakespeare nell’ambito del festival siciliano ideato da Luciano ...

Domani al Traiano “Pene d’amor perdute” di Shakespeare

Come scrive trcgiornale.it: Domani al Teatro Comunale Traiano va in scena lo spettacolo “Pene d’amor perdute” di W. Shakespeare per la regia di Alvaro Piccardi. Lo spettacolo, che sta avendo un grande successo di critica e ...