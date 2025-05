Domani a San Cesario di Lecce gran finale per Popoli in festa

Domani, sabato 31 maggio, San Cesario di Lecce si prepara a vivere il gran finale di "Popoli in Festa", un evento che celebra la diversità culturale e l'inclusione. Questa prima edizione, frutto della collaborazione tra vari enti locali, sottolinea l'importanza del dialogo tra le comunità. Non perdere l’occasione di partecipare a una festa che unisce tradizioni, sapori e storie provenienti da tutto il mondo! La tua presenza può fare la differenza!

Si conclude domani, sabato 31 maggio, a San Cesario di Lecce, la Prima edizioni di POPOLI IN FESTA, il progetto di comunità promosso da Parrocchia Sant’Antonio da Padova, Centro Missionario Diocesi Lecce, Ufficio Migrantes Diocesi di Lecce, ProLoco “I Tre Casali”, TempoPresente aps. Un progetto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Domani a San Cesario di Lecce gran finale per “Popoli in festa”

Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Alberobello-Lecce: percorso, altimetria, orari, tv

Si è concluso oggi il primo weekend del Giro d’Italia 2025, con la frazione a Valona che ha segnato la fine del trittico albanese.

Cerca Video su questo argomento: Domani San Cesario Lecce Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Popoli in Festa”: dal 30 e 31 maggio San Cesario di Lecce si trasforma in villaggio multiculturale; Da domani e fino a sabato a San Cesario di Lecce POPOLI IN FESTA; POPOLI IN FESTA a SAN CESARIO, 30 E 31 MAGGIO; Ladri fanno “spesa” di auto nella zona del Comparto 35, esasperati i residenti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Domani a San Cesario di Lecce gran finale per “Popoli in festa”

Segnala lecceprima.it: Si conclude domani, sabato 31 maggio, a San Cesario di Lecce, la Prima edizioni di POPOLI IN FESTA, il progetto di comunità promosso da Parrocchia Sant’Antonio da Padova, Centro Missionario Diocesi Le ...

La città si trasforma in un villaggio multiculturale. Due giornate di ‘Popoli in festa’

portalecce.it scrive: Domani 30 maggio e sabato 31 San Cesario di Lecce si trasforma in un vero e proprio villaggio multiculturale dove lingue, tradizioni, musiche e sapori da tutto il mondo si intrecciano in un’esperienza ...

San Cesario di Lecce, il 30 e 31 maggio l'evento 'Popoli in Festa'

Riporta giornaledipuglia.com: Presentata oggi a Palazzo Adorno la prima Edizione del Progetto di comunità che trasformerà San Cesario il 30 e 31 Maggio in un villaggio multiculturale dove lingue, tradizioni, musiche e sapori da tu ...