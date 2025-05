Domani a Lizzano evento ecologico al parco San Nicola

Domani a Lizzano, il Parco San Nicola si trasformerà in un palcoscenico di sostenibilità! Alle 17:30, cittadini, studenti e associazioni si uniranno per un evento ecologico che celebra la cura del nostro ambiente. In un'epoca in cui la coscienza ecologica è fondamentale, questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso un futuro più verde. Non perdere l’occasione di essere parte del cambiamento!

Domani, sabato 31 maggio 2025, alle ore 17:30, a Lizzano, si terrà un appuntamento dedicato alla cura dell'ambiente e alla promozione della cultura, che unirà cittadini, studenti, associazioni e istituzioni in un'azione concreta di rigenerazione del Parco San Nicola. L'iniziativa, organizzata in occasione dell'evento conclusivo della primavera di Nati per Leggere, nasce dalla collaborazione tra Retake, l'associazione L'Albero Arcobaleno, la Misericordia di Lizzano, con il patrocinio del Comune di Lizzano e il sostegno dell'Istituto Manzoni. L'obiettivo della giornata è duplice: restituire decoro e fruibilità a uno spazio verde pubblico e rafforzare il legame tra comunità e territorio attraverso un evento partecipato e aperto a tutti.

