Dogane da record | incassati 22 miliardi

Le dogane statunitensi segnano un record assoluto: 22 miliardi di dollari incassati in un solo mese! Questo straordinario risultato evidenzia non solo la ripresa economica post-pandemia, ma anche l'importanza crescente dei flussi commerciali globali. Un dato che stimola a riflettere sull'evoluzione del mercato e sulle opportunità per le imprese italiane di espandere i propri orizzonti. Il futuro è qui: sei pronto a coglierlo?

Secondo i dati pubblicati dal ministero del tesoro degli Stati uniti, il primo maggio del 2025 le dogane Usa hanno realizzato il record assoluto di incassi in un singolo mese:

