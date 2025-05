Docenti fuorisede CNDDU | Ancora nessun rientro per quelli di ruolo A046 dopo 10 anni al Nord

Dopo dieci anni lontani da casa, i docenti fuorisede della A046 continuano a lottare per un rientro dignitoso. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei diritti umani non resta in silenzio e si fa portavoce di una situazione che coinvolge centinaia di insegnanti, raccontata con sensibilitĂ dal Corriere della Sera. Un racconto che ci invita a riflettere sull'importanza di garantire diritti e stabilitĂ a chi forma le future generazioni.

In una nota il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda solidarietĂ alle docenti fuorisede, protagoniste del reportage del Corriere della Sera, Â che descrive con luciditĂ e umanitĂ la difficile realtĂ abitativa e lavorativa vissuta da centinaia di insegnanti, in particolare nel capoluogo lombardo.

MobilitĂ e sostegni per i docenti fuorisede: il CNDDU scrive a Valditara nella Giornata della Famiglia

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani (CNDDU) scrive al Ministro Valditara per evidenziare le difficoltĂ degli insegnanti fuorisede.

Mobilità, CNDDU: questione esiliati legge 107 mai presa in considerazione

Segnala orizzontescuola.it: Comunicato CNDDU ... docenti della disciplina dei diritti umani, continua a ricevere tanti contributi attinenti ai molteplici disagi e riflessioni sulla mobilità da parte dei docenti fuori sede.

Docenti fuorisede al Nord, molti vivono con coinquilini: “Così restiamo giovani”. “Fa rabbia, sono una professionista”

Da tecnicadellascuola.it: Sono molti i docenti originari del Sud Italia costretti a spostarsi nel Settentrione per lavorare, spesso vivendo in affitto e arrivando a stento a fine mese. Questo è il caso di alcune giovani docent ...

Giornata della famiglia, CNDDU a Valditara: “Più posti per mobilità interprovinciale e sostegno economico ai fuorisede”

Segnala orizzontescuola.it: In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia del 15 maggio, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sul ruolo cruciale della famiglia n ...