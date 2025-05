Docenti del Sud costrette a convivere a Milano | Così si sopravvive

Francesca, Paola e Nicoletta, tre insegnanti di sostegno del Sud, si ritrovano a condividere un appartamento a Milano per affrontare il caro-vita. La loro esperienza mette in luce una realtà inquietante: la fuga dal Sud e le sfide del sistema educativo italiano. In un contesto di precarietà crescente, è tempo di riflettere su come valorizzare i talenti e garantire condizioni dignitose a chi forma le future generazioni. Un appello che non possiamo ignorare!

Supplenze sostegno: a Milano il punteggio minimo è 31,5 mentre a Caserta è 133. CDS: “Molte province del Sud hanno un surplus di docenti, al contrario del Nord”

Se cerchi supplenze sostegno a Milano o Caserta, sappi che il punteggio minimo richiesto varia notevolmente: 315 a Milano e solo 133 a Caserta, riflettendo il surplus di docenti nei sud del paese.

