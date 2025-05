Doc perché Gianmarco Saurino ha deciso di lasciare la fortunata serie Rai

Gianmarco Saurino lascia "Doc – Nelle tue mani" e il pubblico è in subbuglio. La sua uscita di scena non è solo un colpo di scena narrativo, ma segna anche un cambio di rotta nel panorama delle serie tv italiane, dove i personaggi amati possono sparire nel nulla. Questa scelta solleva interrogativi sui legami emotivi tra attori e pubblico. Sarà un nuovo trend? Scoprilo con noi!

News tv. – È stata una delle uscite di scena più dolorose e inaspettate della televisione italiana recente: la morte del dottor Lorenzo Lazzarini all’inizio della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani ha lasciato il pubblico senza fiato e con il cuore spezzato. Ma dietro quel colpo narrativo così forte, si cela una decisione ponderata e consapevole, maturata fuori dal set. Non uno sgarbo degli autori, né un’improvvisa frattura tra attore e produzione: Gianmarco Saurino ha salutato la fiction per un motivo ben preciso. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - ”Doc”, perché Gianmarco Saurino ha deciso di lasciare la fortunata serie Rai

Admo, studenti Einaudi firmano la campagna di comunicazione con Gianmarco Saurino

Gli studenti dell’Istituto Einaudi di Foggia firmano la campagna di comunicazione di Admo, con la collaborazione di Gianmarco Saurino.

