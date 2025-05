Dl Sicurezza via libera alla Camera | l’opposizione attacca

Il DL Sicurezza ha ottenuto il via libera alla Camera, ma le tensioni politiche si intensificano. Con il Senato pronto a esprimersi il 3 giugno, le opposizioni non risparmiano critiche e mobilitano la piazza per protestare. Questo scontro politico riflette un trend più ampio di crescente polarizzazione nel dibattito sulla sicurezza in Italia. Riuscirà il governo a mantenere il controllo tra manifestazioni e contestazioni? La risposta è alle porte!

Via libera alla Camera tra le proteste con la maggioranza al rush finale, già fissato in Senato per il 3 giugno: il dl Sicurezza passa a Montecitorio con 163 sì e sfreccia verso l’approvazione finale, mentre le opposizioni attaccano in aula e si prepara per sabato una nuova manifestazione di piazza, a Roma. “Avete compiuto una forzatura inaccettabile nel metodo e nel merito”, attacca in aula la segretaria del Pd Elly Schlein, che aggiunge: “Governate ‘con’ la paura, la alimentate per avere consenso facile come un’arma di distrazione di massa, che si traduce in un bieco populismo penale”. Bagarre in aula dopo il voto . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, via libera alla Camera: l’opposizione attacca

Decreto Sicurezza, via libera della Camera alla fiducia: i sì sono 201

La Camera dei Deputati ha approvato il decreto sicurezza con 201 voti favorevoli, nonostante le critiche delle opposizioni sul ricorso al voto di fiducia e l’utilizzo della tagliola.

Cerca Video su questo argomento: Dl Sicurezza Via Libera Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Dl sicurezza: via libera dalla Camera, passa all’esame del Senato. Dalle tutele per gli agenti agli sgomberi, tutte le novità; Dl sicurezza, via libera della Camera. Protesta opposizioni in Aula: Decreto paura; Decreto Sicurezza, via libera della Camera alla fiducia: i sì sono 201; DL Sicurezza, via libera alla Camera tra scontro politico e accuse di “sfregio giuridico”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Decreto Sicurezza, via libera definitivo della Camera: sgomberi, cannabis e tutele agli agenti, le novità

Come scrive fanpage.it: La Camera ha dato il via libera definitivo al dl Sicurezza che introduce nuovi reati e aggravanti. Ora il testo passerà al Senato dove dovrà essere convertito in legge entro il 10 giugno. Dalla strett ...

Dl Sicurezza, via libera alla Camera con 163 sì: il testo passa al Senato

Scrive msn.com: Via libera alla Camera al testo di conversione in legge del dl Sicurezza, con 163 sì, 91 no e un astenuto. Il provvedimento, passa all’esame del Senato. La norma è stata duramente contestata dalle opp ...

Dl sicurezza, via libera della Camera. Protesta opposizioni in Aula: "Decreto paura"

Si legge su msn.com: In Aula, prima delle votazioni finali, la protesta di Pd, M5S e Avs. I parlamentari hanno esposto dai banchi delle opposizioni cartelli con scritto: 'Né liberi, né sicuri', 'Non si arresta la protesta ...