Domani Roma sarà teatro di una nuova giornata di tensione, mentre le sigle di sinistra si preparano a scendere in piazza contro il Dl Sicurezza. Un appuntamento che si inserisce in un contesto di crescente polarizzazione sociale. La domanda è: quanto può durare questa escalation? I ripetuti scontri e il clima di contestazione rappresentano il sintomo di un malessere profondo. Segui la manifestazione: potrebbe riscrivere le regole del dibattito politico.

Sinistra scatenata in Aula contro il Dl Sicurezza e movimenti di sinistra scatenati in piazza. Domani preparano un’altra giornata di guerriglia urbana, non fosse bastata quella di due giorni fa: quando i facinorosi hanno preso a bastonate gli agenti di polizia. Eccoli di nuovo sul piede di guerra. Domani parteciperemo alla manifestazione nazionale contro il decreto legge Sicurezza con lo striscione: “Verso il 21 giugno, Stop Rearm Europe, Per Gaza-No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo’; perché autoritarismo e militarizzazione si alimentano a vicenda- dicono gli organizzatori, in quanto aspetti delle stesse politiche liberticide”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dl Sicurezza, un’altra “chiamata” alla piazza delle solite sigle rosse. Giornata di “passione” domani a Roma

"Road to Battiti 2025", sicurezza rafforzata per l’evento in piazza a Bari

In vista di "Road to Battiti 2025", fissato per sabato 17 maggio a Bari, l'amministrazione comunale ha implementato misure di sicurezza straordinarie per garantire la tutela della sicurezza urbana.

