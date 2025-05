Dl Sicurezza studenti romani del liceo Virgilio incatenati per protesta | Criminalizza il dissenso

Al Liceo Virgilio di Roma, la protesta degli studenti incatenati al portone non è solo una questione locale, ma un segnale di un malessere che attraversa le scuole italiane. Il nuovo decreto Sicurezza sta sollevando un’ondata di indignazione, poiché molti vedono in esso una minaccia alla libertà di espressione. La voce dei giovani è forte: il dissenso non si criminalizza, si ascolta. È tempo di riflettere su quale futuro vogliamo costruire.

Anche al liceo Virgilio di Roma, come in altre scuole nel resto d’Italia, alcuni studenti appartenenti all’organizzazione giovanile Osa (Opposizione Studentesca d’Alternativa) si sono incatenati al portone dell’istituto per l’abolizione del decreto Minniti e contro il nuovo dl Sicurezza. “Un decreto che criminalizza ogni forma di dissenso – gridano dai megafoni – impedendone in larga parte l’espressione. Per questo il 31 maggio saremo alle 13:30 a piazzale Aldo Moro contro questo decreto e il 21 giugno scenderemo in piazza alla grande manifestazione nazionale che partirà alle 14 a piazza Vittorio contro il riarmo europeo e la difesa comune, per un futuro di pace per noi studenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, studenti romani del liceo Virgilio incatenati per protesta: “Criminalizza il dissenso”

Bellezza e Architettura: gli studenti del Liceo Medi di Battipaglia a confronto con l’architetto Carlo Tomeo e il docente universitario Alfonso Amendola

Bellezza e architettura si incontrano il 17 maggio al Liceo E. Medi di Battipaglia, dove gli studenti dialogheranno con l'architetto Carlo Tomeo e il docente Alfonso Amendola.

Cerca Video su questo argomento: Dl Sicurezza Studenti Romani Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dl Sicurezza, studenti romani del Virgilio incatenati per protesta: Criminalizza il dissenso; Missione impossibile: manifestare a Montecitorio; Tutti i i reati e le novità del decreto sicurezza; Dai centri sociali all’assessorato alla Cultura: chi è Luca Blasi, ferito al sit-in sul dl Sicurezza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dl Sicurezza, studenti romani del liceo Virgilio incatenati per protesta: “Criminalizza il dissenso”

Scrive lapresse.it: alcuni studenti appartenenti all’organizzazione giovanile Osa (Opposizione Studentesca d’Alternativa) si sono incatenati al portone dell’istituto per l’abolizione del decreto Minniti e contro il nuovo ...

Dl Sicurezza, studenti romani del Virgilio incatenati per protesta: "Criminalizza il dissenso"

Riporta stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) Anche al liceo Virgilio di Roma, come in altre scuole nel resto d'Italia, alcuni studenti appartenenti all’organizzazione giovanile ...

Studenti di Osa al Klee contro il Dl Sicurezza: “La repressione è l’altra faccia del riarmo”

Segnala msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...