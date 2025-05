Dl Sicurezza l’ok della Camera infuria Schlein | Italia più indietro del codice fascista

Il decreto legge sulla Sicurezza ha ottenuto l'ok dalla Camera, ma il clima è rovente, con Elly Schlein e le opposizioni pronte a combattere. Questo provvedimento, secondo alcuni critici, riporta l'Italia a una condizione di repressione che ricorda i tempi del codice fascista. In un’era in cui i diritti civili sono sempre più sotto esame, il dibattito si intensifica: siamo davvero pronti a sacrificare libertà per sicurezza?

Il decreto legge sulla Sicurezza è stato approvato dalla Camera dei deputati. Un esito scontato, nonostante il costante tentativo di fermare il provvedimento da parte delle opposizioni, che permette alla maggioranza di governo di festeggiare e di prepararsi ai nuovi scontri che si verificheranno martedì prossimo al Senato, dove avverrà l’approvazione definitiva del decreto. A . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dl Sicurezza, l’ok della Camera infuria Schlein: “Italia più indietro del codice fascista”

Dl Sicurezza, il governo blinda il testo alla Camera ma arriva la bocciatura del Csm: “Troppi nuovi reati, il sistema ne risentirà”

Il Dl Sicurezza, blindato dal governo alla Camera, riscontra la netta bocciatura del Consiglio Superiore della Magistratura.

Dl sicurezza, ok tra le polemiche. Schlein: come il codice fascista

Passa il dl Sicurezza, bagarre in Aula

Dl sicurezza, via libera alla Camera

