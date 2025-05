Dl Sicurezza La Russa | Per opposizioni c’entra sempre il fascismo

Il dibattito sul DL Sicurezza riaccende le polemiche e, secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa, le opposizioni lo collegano al fascismo in modo quasi automatico. Questo scambio di accuse riflette un clima politico sempre più polarizzato, dove ogni proposta diventa terreno di scontro ideologico. Ma è davvero così? Scoprire come tali discussioni influenzano il nostro modo di vedere la sicurezza potrebbe rivelarsi sorprendente.

“Opposizioni dicono che il dl sicurezza riporta agli anni del fascismo? Abbiamo sentito, c’entrava sicuramente il fascismo”. Lo ha detto ironicamente il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine dell’evento ‘La fine del Sistema infinito, il sistema carcerario”, in corso a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, La Russa: “Per opposizioni c’entra sempre il fascismo”

Cremlino a Trump, decisioni di Putin sono per la sicurezza russa

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha difeso le decisioni di Vladimir Putin, sottolineando che esse sono motivate dalla sicurezza nazionale della Russia.

