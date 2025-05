Dl sicurezza Donzelli replica alla De Micheli Pd | Noi vogliamo difendere i deboli voi li avete abbandonati

Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, difende il Dl sicurezza con fermezza: "Vogliamo proteggere i deboli, non abbandonarli". La risposta alla De Micheli del PD è chiara e accesa. In un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza sociale, le parole di Donzelli offrono uno spunto per riflettere su come le politiche attuali possano realmente tutelare le fasce vulnerabili della popolazione. Chi ha ragione? La discussione è aperta!

«Noi non ce l’abbiamo con i deboli. E’ l’esatto opposto, noi vogliamo difendere i deboli». Giovanni Donzelli deputato di Fratelli d’Italia, ha chiarito le finalità del Dl sicurezza durante la trasmissione “ Dritto e rovescio “, condotta da Paolo del Debbio su Rete 4. Attonita e in silenzio la deputata del partito democratico, che ha ascoltato le parole di Donzelli senza interromperlo. «Quando manca la sicurezza, a rimetterci sono i più deboli – sottolinea l’esponente di FdI -, non le persone che abitano nella ztl o nell’attico, ma quelli che abitano nella periferia e che la sinistra non vede più da una vita perché li ha abbandonati nella loro drammatica solitudine». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dl sicurezza, Donzelli replica alla De Micheli (Pd): “Noi vogliamo difendere i deboli, voi li avete abbandonati”

Cerca Video su questo argomento: Dl Sicurezza Donzelli Replica Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Dl sicurezza, cosa prevede davvero il nuovo decreto? Ecco i punti che fanno discutere

Lo riporta notizie.it: Il dl sicurezza cosa prevede riguarda principalmente immigrazione, gestione dell’ordine pubblico e inasprimento delle pene. Un testo che ha sollevato forti perplessità tra opposizione e società civile ...

Anm: "Da Dl sicurezza arriva un messaggio inquietante"

Da tg24.sky.it: "E' inquietante il messaggio del dl sicurezza, che sembra avere solo un ... che quindi deve essere poi affrontato con serietà". La replica della Lega "Da Anm ennesimo sciagurato attacco alla ...

Dl Sicurezza, Anm: “Problemi interpretativi e applicativi”

Si legge su msn.com: Il dl sicurezza “credo porterà a non pochi problemi interpretativi e applicativi“. Così il presidente dell’Anm Cesare Parodi a margine della riunione del Comitato direttivo centrale dell ...