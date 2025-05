Dl sicurezza ChatGpt smaschera Schlein e soci | perché alla sinistra non piace? L’IA | Perché reputa repressivo contrastare i ladri di case video

L'intelligenza artificiale non è solo un'alleata nella tecnologia, ma anche un potente riflettore delle dinamiche politiche. La recente critica della sinistra contro l'uso di AI per contrastare i crimini, come i furti in casa, rivela una tensione in atto: l’idea di reprimere il crimine viene vista come oppressiva. Ma questo scetticismo nasconde una verità scomoda: chi teme l'innovazione potrebbe rimanere indietro nel dibattito pubblico. E voi, che ne pens

Se ci si mette anche l’algoritmo, pure l’intelligenza artificiale smaschera la sinistra: e la domanda (un’altra) sorge spontanea: ora tenteranno di rieducare pure il chatbot? Del resto, che la sinistra avesse qualche problemino reale è noto ormai da tempo. Ma ora si scopre che Schlein e compagnia cantante ha qualche difficoltà anche sul fronte della realtà aumentata, specie se l’intelligenza artificiale smonta Pd e soci a forza di algoritmi e logica conseguenziale. Dl sicurezza e sinistra: a domanda secca, la replica tranchant di ChatGpt. Così, ecco che si verifica il colpo di scena: l’account social di Fratelli d’Italia ha chiesto spiegazioni a ChatGpt in merito all’ostilità della sinistra al dl sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dl sicurezza, ChatGpt smaschera Schlein e soci: perché alla sinistra non piace? L’IA: “Perché reputa repressivo contrastare i ladri di case” (video)

Cerno smaschera la sinistra: "Le regole della sharia più alte della democrazia"

Un rapporto dei servizi segreti francesi svela come i Fratelli Musulmani promuovano attività di proselitismo e creino ghetti dove imporre la sharia, percepita come più alta delle leggi democratiche.

