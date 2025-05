Djorkaeff | PSG Inter? La mia partita del cuore! Pressione sui parigini? In realtà…

Youri Djorkaeff, leggenda di Inter e PSG, rivive l’emozione della finale, parlando di una "partita del cuore". Con la pressione sui parigini che cresce, l’ex calciatore sottolinea come entrambi i club abbiano meritato il palcoscenico più prestigioso. Un confronto tra due stili, ambasciatori di un calcio che sta diventando sempre più globale. Chi avrà la meglio? La risposta potrebbe riscrivere la storia del calcio europeo!

Djorkaeff: «PSG Inter? La mia partita del cuore! Pressione sui parigini? In realtà.» Le parole dell’ex giocatore nerazzurro. Cosi Youri Djorkaeff, ex giocatore dell’ Inter, ha parlato cosi intervistato dal Corriere della Sera: PSG INTER – « La qualità del percorso di Psg e Inter è stata incredibile e hanno meritato la finale. È la mia partita del cuore, per quello che ho fatto in campo, ma ancora di più per quello che ho fatto fuori dal campo: due miei figli sono nati a Milano CHE FINALE SARA ‘- « Sono due squadre con un gioco forte e un cuore grande. Come l’inter contro il Barcellona e come il Psg con il Liverpool: sono le squadre più belle. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Djorkaeff: «PSG Inter? La mia partita del cuore! Pressione sui parigini? In realtà…»

Djorkaeff e i dubbi sulla finale di Champions League: «Tifo Inter o PSG? Sarebbe come scegliere uno dei miei figli»

Youri Djorkaeff, doppio ex di Inter e PSG, esprime i suoi dubbi sulla finale di Champions League, paragonando la scelta tra tifare Inter o PSG a quella di avere due figli.

