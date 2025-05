Djokovic si schiera | Finale di Champions? Da tifoso del Milan tiferò il PSG

Novak Djokovic, icona del tennis, sorprende tutti con la sua scelta: nonostante il cuore rossonero, per la finale di Champions tiferà PSG! Questo gesto dimostra come lo sport unisca le passioni, superando le rivalità. Un campione sul campo e un tifoso nel cuore, Djokovic ricorda che la bellezza dello sport va oltre i colori. Chi vincerà? La sfida è aperta e le emozioni sono garantite!

Al termine del match del Roland Garros, Novak Djokovic, noto tifosissimo del Milan, ha espresso la sua preferenza sulla finale di domani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Djokovic si schiera: “Finale di Champions? Da tifoso del Milan tiferò il PSG”

Novak Djokovic in finale a Ginevra, batte Norrie e cercherà il titolo numero 100

Novak Djokovic in finale a Ginevra dopo aver battuto Norrie, torna a vincere tre partite di fila per la prima volta da Miami.

Cerca Video su questo argomento: Djokovic Schiera Finale Champions Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

"Bologna in Corsa per la Champions: Quali Giocatori Schierare nel Finale di Stagione?"

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: ?? Vittoria della Coppa Italia, qualificazione in Champions League ... potranno essere determinanti nella corsa finale dei Fanta Allenatori! Quali schierare ?? ? Ecco come sempre ...

Djokovic, è finale a Ginevra! Contro Hurkacz, Nole andrà alla caccia del titolo n°100

Riporta eurosport.it: TENNIS, ATP GINEVRA - Novak Djokovic supera Cameron Norrie in 3 set, non sfruttando un match point nel secondo parziale ma chiudendo comunque alla ...

Djokovic, il sogno è realtà: regala l'oro alla Serbia alla 5ª Olimpiade, Alcaraz ko in due set nella finale di Parigi

Segnala eurosport.it: Novak Djokovic vince l'oro al quinto tentativo, da Pechino 2008 a Parigi 2024 e diventa il campione olimpico più anziano di sempre (senza lasciare set per strada in tutto il torneo). Nella finale ...