Djokovic beccato in bici per le strade di Parigi | “È stato pericoloso da pazzi Non lo rifarei”

Novak Djokovic, il re del tennis, si è lasciato alle spalle le tensioni del campo per un'avventura in bicicletta tra le strade di Parigi. "È stato pericoloso da pazzi", confessa. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile sta guadagnando terreno, il campione rivela il lato più audace della sua personalità. Chi avrebbe mai pensato che il numero uno del mondo potesse affrontare il traffico parigino? Scopri come anche i grandi dello sport cercano nuove emozioni!

Il tennista serbo ha raccontato com'è andata la pedalata per le strade della capitale francese: "C'erano macchine in tutte le direzioni, ho rischiato. È stata una bella scarica di adrenalina". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Djokovic beccato in bici per le strade di Parigi: “È stato pericoloso, da pazzi. Non lo rifarei”

