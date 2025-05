Divorziata con due figli a carico Chiara ha vinto la sua battaglia contro le banche che le chiedevano 206mila euro

Chiara, una mamma coraggiosa, ha dimostrato che la resilienza può battere anche le istituzioni più potenti. Dopo aver perso la casa e affrontato un debito insostenibile di 206.000 euro, ha vinto la sua battaglia legale contro le banche. Questa storia non è solo il trionfo di Chiara, ma il riflesso di un trend crescente: sempre più persone si ribellano a ingiustizie economiche. Scopri come la determinazione può riscrivere il proprio destino!

Divorziata, con due figli da mantenere, Chiara (nome di fantasia a tutela della sua privacy) ha vinto la sua battaglia contro le banche che dopo averle portato via la casa le imputavano un debito di 206.000 euro. Il Tribunale di Nola (con sentenza 552025) ha accolto la linea proposta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Divorziata con due figli a carico, Chiara ha vinto la sua battaglia contro le banche che le chiedevano 206mila euro

