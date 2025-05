Divieti ignorati in via Forlanini

In via Forlanini, il divieto di transito si trasforma in un'illusione. Nonostante l'alta densità di traffico e le segnalazioni, molti automobilisti continuano a ignorare le indicazioni, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni, soprattutto in prossimità dell’ospedale Pierantoni. Questo comportamento riflette una tendenza più ampia: la difficoltà di rispettare le regole in un contesto urbano frenetico. È tempo di ripensare al rispetto delle norme stradali per una città più sic

Scrive il segnalante In via Forlanini nei pressi dell'ospedale Pierantoni da circa un mese c'è un tratto di strada con un divieto di transito, ma questo divieto viene ignorato da una buona parte degli automobilisti. Nei pochi minuti che ho impiegato per fare questo tratto a piedi lungo circa.

