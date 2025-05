Divertimento recensione | un biopic fin troppo accordato

"Un biopic da manuale, ma troppo prevedibile": è il verdetto su "Divertimento", il film di Marie-Castille Mention-Schaar. Seppur attento ai dettagli della storia reale di Zahia Ziouani, manca di quella scintilla che rende un racconto indimenticabile. In un'epoca in cui le storie vere stanno conquistando il grande schermo, è cruciale trovare un approccio originale per emozionare. Scoprite perché questo film, pur ben realizzato, non riesce a colpire nel segno

Quello di Marie-Castille Mention-Schaar è un film che nell'adattare la vicenda reale di Zahia Ziouani ha estrema cura di individuare i propri nuclei di interessare e costruirci intorno la sua struttura, risultando troppo scolastica. In sala. Quando si decide di fare un biopic la chiave dell'adattamento sta nel trovare una tematica da analizzare o un messaggio forte da veicolare, e poi costruirci tutto intorno. Una regola ferrea, che da una parte garantisce una coerenza strutturale, ma dall'altra rischia di sfociare nello scolastico, imbrigliando la creatività. È quello che accade con Divertimento, la nuova pellicola della regista francese Marie-Castille Mention-Schaar ispirata alla vicenda della direttrice d'orchestra Zahia Ziouani, un titolo che affronta argomenti importanti, ordinato, ben scritto e anche ben recitato, ma in cui si lascia poco spazio alle sortite che rendono potrebbero renderlo vivace. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Divertimento, recensione: un biopic fin troppo accordato

Cerca Video su questo argomento: Divertimento Recensione Biopic Fin Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Divertimento - Film (2022); Maschi veri: su Netflix la serie che racconta con leggerezza la crisi del mondo maschile. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Divertimento, recensione: un biopic fin troppo accordato

Secondo msn.com: Quando si decide di fare un biopic la chiave dell'adattamento sta nel trovare una tematica da analizzare o un messaggio forte da veicolare, e poi costruirci tutto intorno. Una regola ferrea, che da un ...

La musica come protagonista in “Divertimento”: il biopic di Marie-Castille Mention-Schaar

Segnala ecodelcinema.com: "Divertimento", il film di Marie-Castille Mention-Schaar, racconta la vita della direttrice d'orchestra Zahia Ziouani, esplorando inclusione e autoaffermazione, ma con una narrazione rigida che limita ...

Divertimento, un film accurato e quasi documentaristico sulla vera storia di Zahia Ziouani

Da mymovies.it: Un'opera che si sofferma molto su come la musica possa colmare le differenze sociali. Da giovedì 29 maggio al cinema.