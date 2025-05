Divario matematico nel Mezzogiorno | due anni di ritardo che ipotecano il futuro

Il divario matematico tra Nord e Sud Italia è un campanello d’allarme per il futuro del nostro Paese. Oltre due anni di ritardo scolastico nel Mezzogiorno non sono solo numeri, ma opportunità mancate per migliaia di studenti. Questa disparità non riguarda solo l'istruzione, ma anche le prospettive lavorative di una generazione. È fondamentale investire in equità educativa per costruire un’Italia più unita e competitiva. Un cambiamento ora può fare la differenza domani!

Un divario che pesa. Oltre due anni di scuola in meno separano, in media, uno studente del secondo anno delle superiori che vive al Sud da un coetaneo del Nord-Est quando si tratta di risolvere un problema di matematica. A certificare la distanza è la nuova indagine "Divari scolastici in Italia" delle Fondazioni Agnelli e .

Divari di apprendimento in Italia, Giacalone shock: “Non è divario Nord-Sud, è bancarotta costituzionale”. Il Sud perde due anni di scuola in matematica e italiano, oltre il 60% sotto la soglia minima

Un campanello d'allarme per l'istruzione in Italia: la ricerca di Fondazioni Agnelli e Rocca svela che il Sud accumula un ritardo di due anni in matematica e italiano.

