Divari territoriali Castellana Gilda | Amplificati da attuale sistema di autonomia scolastica

L'educazione, un diritto fondamentale, è ancora condizionata da divari territoriali inaccettabili. La Gilda degli Insegnanti sottolinea l’allarmante indagine delle Fondazioni Agnelli e Rocca, che evidenzia come l’autonomia scolastica amplifichi le disuguaglianze anziché colmarle. In un Paese che guarda al futuro, è cruciale investire in un sistema educativo equo e inclusivo: solo così possiamo garantire a tutti i nostri ragazzi le stesse opportunità di successo.

La Gilda degli Insegnanti accoglie con attenzione i risultati dell’indagine promossa dalle Fondazioni Agnelli e Rocca sui divari scolastici in Italia, e dice che lo studio fotografa una realtà che da anni viene denunciata: il sistema scolastico italiano amplifica le disuguaglianze invece di ridurle, a causa di politiche miopi e della mancanza di interventi strutturali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Divari Territoriali Castellana Gilda Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Divari territoriali, Castellana (Gilda): “Amplificati da attuale sistema di autonomia scolastica”

Lo riporta orizzontescuola.it: La Gilda degli Insegnanti accoglie con attenzione i risultati dell’indagine promossa dalle Fondazioni Agnelli e Rocca sui divari scolastici in Italia, e dice che lo studio fotografa una realtà che da ...

PNRR divari territoriali, entro il 31 marzo 2025 dovranno essere concluse le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

Da tecnicadellascuola.it: Il riferimento è al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Investimento M4C1I1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di ...

Incontro Valditara-sindacati, Castellana (Gilda): “Sul precariato anticipare tutte le procedure di un mese. Recupero del 2013 per evitare ulteriori contenziosi”

Segnala orizzontescuola.it: Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams, ha evidenziato diverse criticità. “In quasi tutte le province le nomine dei docenti a tempo determinato sono ...