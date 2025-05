Divari di apprendimento in Italia Giacalone shock | Non è divario Nord-Sud è bancarotta costituzionale Il Sud perde due anni di scuola in matematica e italiano oltre il 60% sotto la soglia minima

Un campanello d'allarme per l'istruzione in Italia: la ricerca di Fondazioni Agnelli e Rocca svela che il Sud accumula un ritardo di due anni in matematica e italiano. Non si tratta solo di un divario Nord-Sud, ma di una vera e propria "bancarotta costituzionale". Con oltre il 60% degli studenti sotto la soglia minima, il futuro dei nostri giovani è a rischio. È il momento di agire per colmare questa frattura profonda!

La ricerca condotta dalle Fondazioni Agnelli e Rocca, basata su dati Invalsi e Ocse-Pisa dell'anno scolastico 2022-23, certifica una frattura profonda nel sistema scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola, ecco i divari nell'apprendimento: al Sud studenti due anni indietro in matematica

Scuola: ecco i divari nell'apprendimento al Sud, con studenti ormai due anni indietro in matematica. L'indagine di Fondazione Agnelli e Fondazione Rocca analizza le cause e le conseguenze dei gap scolastici in Italia, evidenziando le sfide da affrontare per un sistema più equo e inclusivo.

