Disturbi muscolo-scheletrici degli addetti agli intonaci | formazione per imprenditori

A Brindisi, si è dato il via a "Spalle a prova di intonaco", un'iniziativa fondamentale per la salute degli operai del settore edile. In un contesto in cui i disturbi muscolo-scheletrici stanno diventando una questione sempre più seria, la formazione per imprenditori rappresenta un passo cruciale verso la sicurezza sul lavoro. Investire nella prevenzione non è solo un obbligo, ma un'opportunità per migliorare il benessere dei propri dipendenti.

BRINDISI - Si è svolto presso la sede della Cassa Edile di Brindisi l’incontro informativo “Spalle a prova di intonaco”, tappa inaugurale del Piano mirato di prevenzione (Pmp) promosso dal Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) della Asl di Brindisi, in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Disturbi muscolo-scheletrici degli addetti agli intonaci: formazione per imprenditori

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia"

BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

Cerca Video su questo argomento: Disturbi Muscolo Scheletrici Addetti Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

I disturbi muscolo-scheletrici tra i cassieri dei supermercati

Secondo puntosicuro.it: Come ricordato da diverse ricerche europee, i disturbi muscolo-scheletrici ... per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche. Regione Veneto, “ Addetti alle casse dei supermercati ...

I disturbi muscolo-scheletrici di donne, migranti e lavoratori LGBTI

Da puntosicuro.it: Uno studio di Eu-Osha sulla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici di alcune categorie ... qualifica come i lavori di cura personale; addetti alle pulizie e assistenti; impiegati generali ...

Disturbi muscoloscheletrici e rischi psicosociali: strumenti informativi EU-OSHA – Aggiornamenti

Come scrive insic.it: I disturbi muscolo scheletrici (DMS) rappresentano uno dei disturbi più comuni legati al lavoro e affliggono milioni di lavoratori europei per un costo quantificato in miliardi di euro a carico dei ...