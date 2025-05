Distrutta l’area giochi nel verde

Un atto vandalico ha colpito il cuore della comunità di Castelnovo Monti, distruggendo l'area giochi nel bosco, simbolo di un progetto nato dalla collaborazione tra bambini, genitori e nonni. Questo triste evento ci fa riflettere sull'importanza di preservare gli spazi comuni, specialmente in un periodo in cui la natura e le attività all'aperto sono vitali per il benessere dei più giovani. La comunità si unisce ora per ricostruire e rinforzare questi legami.

Brutta sorpresa ieri mattina al polo scolastico della Pieve di Castelnovo Monti: ignoti vandali hanno distrutto l' area giochi nel bosco adiacente realizzata con tronchi d'albero dai bambini della scuola primaria e dell' infanzia con la collaborazione dei loro genitori e nonni. Le immagini del prima e dopo il passaggio dei vandali, parlano da sole, valgono più di qualsiasi descrizione. "Si tratta di un'area boschiva adiacente al polo scolastico di Pieve, ripristinata con l'aiuto di genitori e nonni sia della primaria che dell'infanzia - affermano gli insegnanti in una nota - in modo da renderla accessibile a tutti i bambini per attività laboratoriali di outdoor.

Parco del Mare, quasi concluso il tratto tra Marebello e Rivazzurra. In arrivo playground e area giochi

Si avviano verso il completamento i lavori per il nuovo tratto del Parco del Mare, un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che trasformerà il lungomare tra viale Siracusa e i giardini dedicati ad Artemisia Gentileschi.

Distrutta l’area giochi nel verde

Incendiata l’area giochi del parco Baden-Powell di Milano: era stata inaugurata lo scorso autunno

Parco Baden Powell, bruciata l’area giochi dell’area verde sui Navigli inaugurata pochi mesi fa

