Afragola piange Martina Carbonaro, vittima di un femminicidio che ha scosso profondamente la comunità. Il silenzio che avvolge il paese è carico di disperazione e interrogativi. La tragedia riporta in primo piano un tema attuale: la necessità di combattere la violenza di genere. Anche il padre del killer esprime la sua rabbia: “Giusto che paghi”. La società deve riflettere, perché ogni voce conta nella lotta per un futuro più giusto.

Napoli, 30 maggio 2025 – Non c’è silenzio che pesi più di quello che avvolge Afragola il giorno dopo la morte per ‘lapidazione’ di Martina Carbonaro. Il sole fatica ad alzarsi su questo paesone di 61 mila abitanti che non ha dormito, accecato dal sangue della vittima dell’ennesimo femminicidio. L’ex stadio Moccia, oggi solo un campo abbandonato e un casolare che sa di muffa e rimpianti, è diventato un grumo nero di una storia che nessuno avrebbe voluto raccontare. Qui, tra materassi sfondati e rifiuti, oggi ingentilito da qualche fiore bianco, è finita la breve vita di Martina, 14 anni, che sognava di fare la chef. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Disperazione e silenzi ad Afragola Il padre del killer: giusto che paghi

