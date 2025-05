Disney Plus lancia programmi fedeltà con sconti omaggi e concorsi settimanali

Disney Plus e Hulu alzano il tiro! Con il lancio dei programmi fedeltà "Perks", i colossi dello streaming non si limitano a offrire contenuti, ma promettono sconti, omaggi e concorsi settimanali per coinvolgere gli abbonati. In un mercato in continua evoluzione, la vera sfida è mantenere alta l'attenzione del pubblico. Scopri come questi vantaggi possono trasformare la tua esperienza di visione!

(Adnkronos) – Nel panorama sempre più affollato delle piattaforme di streaming, Disney Plus e Hulu puntano a rafforzare la fidelizzazione degli utenti con il lancio di nuovi programmi fedeltà denominati Perks. L’obiettivo è chiaro: differenziarsi dalla concorrenza offrendo vantaggi esclusivi che vadano oltre il semplice accesso ai contenuti audiovisivi. Il programma Perks di Disney Plus . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Disney Plus lancia programmi fedeltà con sconti, omaggi e concorsi settimanali

Novità Disney Italia Showcase: cosa è stato presentato a Milano

A Milano si è svolto il Disney Italia Showcase, un evento esclusivo in cui The Walt Disney Company ha presentato le sue ultime novità nel campo del cinema, della televisione e dell'intrattenimento digitale.

Cerca Video su questo argomento: Disney Plus Lancia Programmi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Disney Plus lancia programmi fedeltà con sconti, omaggi e concorsi settimanali

msn.com scrive: Disney Plus e Hulu introducono nuovi programmi fedeltà con vantaggi esclusivi per gli abbonati, tra cui sconti su prodotti e servizi, omaggi digitali e concorsi settimanali, nel tentativo di rafforzar ...

Disney Plus, le uscite di giugno 2025: Ironheart

Come scrive 2anews.it: Disney Plus. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di giugno 2025.

Come avere Disney Plus gratis | Maggio 2025

Secondo tuttotek.it: Scopriamo come avere Disney Plus gratis per guardare senza limiti tutti i film e le serie tv del servizio streaming senza pagare (o pagando meno) Disney Plus è una piattaforma streaming che accorpa i ...