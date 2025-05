Disney lorcana presenta il set regalo ispirato a frozen e accessori fabled

Il magico mondo di Disney Lorcana si arricchisce con un nuovo set regalo ispirato a Frozen! In un’epoca in cui i giochi da tavolo stanno conquistando sempre più famiglie, questa novità promette di incantare grandi e piccini. Con l'esclusivo Elsa Gift Box e accessori Fabled, preparati a vivere un'avventura epica. Non perdere l’occasione di immergerti nel fascino di Arendelle e collezionare momenti indimenticabili!

Nel panorama dei giochi da tavolo, Disney Lorcana si prepara ad ampliare la propria offerta con novità di grande impatto, tra cui un set dedicato alla saga di Frozen. La presentazione delle prossime uscite ha svelato dettagli sui prodotti in arrivo, tra cui un esclusivo Elsa Gift Box, nuovi accessori e un set di carte Fabled. Questo articolo riassume le principali anticipazioni e i tempi di lancio ufficiali. le novità principali annunciate per disney lorcana. il gift box ispirato a elsa e frozen. Sarà disponibile a partire da ottobre al prezzo di $29.

Disney Lorcana: Il Regno di Jafar – Tutto quello che devi sapere sulla nuova espansione

Il 2025 si preannuncia ricco di novità per i fan di Disney Lorcana, il gioco di carte collezionabili che unisce l'incanto Disney a coinvolgenti strategie.

