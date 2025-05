Disfattismo post Gasperini? Il carro Atalanta lo si spinge tutti insieme tra fiducia e responsabilità e non solo nelle vittorie

Il futuro dell'Atalanta si scrive a un bivio cruciale: dopo Gasperini, la piazza è in fermento. Mentre i tifosi si dividono tra nostalgia e speranza, emerge un'importante riflessione: il vero amore per la squadra va oltre le vittorie. È il momento di unirsi, spingere il “carro” nerazzurro con fiducia e responsabilità. Perché il legame con la Dea non può essere solo una questione di risultati, ma di passione condivisa.

Atalanta, un dopo Gasperini è inevitabile: un malumore dei tifosi nerazzurri che non fa bene alla piazza quando la fede deve essere oltre il risultato Il futuro di Gasperini ha spaccato come non mai l'intera critica atalantina: c'è chi pensa che sia giusto cambiare percorso e chi invece preme per il concetto "Gasp a vita".

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo

L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto.

