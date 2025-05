Disabilità dall’Inclusione al Progetto di vita Locatelli | E’ iniziata la sperimentazione In cosa consiste

La sperimentazione avviata dalla ministra Alessandra Locatelli segna una svolta fondamentale nel mondo della disabilità. Dall'inclusione, spesso percepita come un concetto generico, si passa a un progetto di vita personalizzato, adattato alle esigenze di ciascuno. Questa rivoluzione non è solo una questione di norme, ma di dignità e sostegno reale. Un passo verso una società che valorizza ogni individuo nel suo percorso unico. La vera inclusione inizia così!

Potremmo definirla una rifora che trasforma il concetto forse a volte un po' astratto, generale e collettivo dell'Inclusione in una declinazione personalizzata, soggettiva e fortemente concreta. Una vera e propria rivoluzione della quale oggi, la ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, ha sottolineato l'importanza in prospettiva di una evoluzione di intendere le politiche sulla disabilità nel complesso, includendo anche l'ambito dell'Istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In vista dei referendum dell'8 e 9 giugno, è fondamentale garantire il diritto di voto alle persone con disabilità.

