Disabili Pagliaro Inca | La nuova riforma della disabilità è bloccata e sganciata da realtà

La nuova riforma della disabilità è in stallo e secondo Michele Pagliaro, presidente Inca, è "sganciata dalla realtà". Questa situazione mette in luce una questione urgente: la necessità di politiche realmente inclusive e tempestive. Mentre il mondo si muove verso una maggiore accessibilità, l'Italia sembra restare indietro. È fondamentale ripensare le strategie per garantire diritti e opportunità a chi vive quotidianamente questa sfida. La società merita un cambio di passo!

"Una riforma bloccata e sganciata dalla realtà". A dirlo, in un'intervista all'AdnkronosLabitalia, Michele Pagliaro, presidente Inca, il patronato della Cgil, riferendosi alla nuova riforma della disabilità. "Dal 1° gennaio 2025 – afferma – la nuova riforma della disabilità, prevista dalla legge n. 227 del 2021 e dal decreto legislativo n. 62 del 2024,

